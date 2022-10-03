Португалия повторяет свой успех в «туристическом Оскаре»

Понедельник, 03 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия повторяет свой успех в «туристическом Оскаре»

Португальский туризм получил более 30 наград в различных категориях World Travel Awards 2022.

Это пятая победа за последние шесть лет. В том, что считается «Оскаром» туризма, присуждаемым с 1993 года профессионалами в этом секторе из более чем ста стран, Португалия вновь получила награду «Лучшее туристическое направление в Европе» в 2022 года.

В общей сложности Португалии вручено более 30 наград, которые охватывают различные направления, регионы, продукты и услуги.

В компоненте региональных направлений повышенного внимания удостоились Азорские острова (приключенческий туризм), Алгарве (пляжное направление), город Лиссабон (направление для городского отдыха, круизы и в категории «Приморский мегаполис» ), а также Порту («Лучшее городское направление Европы»).

«Это различие приобретает особое значение после трудных лет пандемии. Мы с большой гордостью видим, что компании, профессионалы и национальные туристические организации получают признание своих коллег на международном уровне», - отмечает министр туризма Рита Маркеш.

«Следует поздравить всех агентов в этом секторе с тем, что они справились с этой задачей, которая заключается в том, чтобы утвердить Португалию как превосходное туристическое направление, независимо от обстоятельств», - добавляет она.

TAP также была отмечена на 29-й церемонии вручения наград World Travel Awards, снова будучи избранной «ведущей европейской авиакомпанией» для Африки, а также для Южной Америки.

Эти две награды, которые компания получает с 2014 года, «относятся к очень важным рынкам» для перевозчика, как отмечает генеральный директор TAP Кристин Урмьер-Виденер, и «признают активную работу компании по восстановлению».

В дополнение к тому, что эти награды являются стимулом, они также помогают определять и постоянно улучшать превосходное обслуживание, которое Португалия предлагает клиентам, основываясь на дружелюбии и искусстве гостеприимства португальцев».

Призы будут вручены на церемонии, запланированной на 11 ноября в Омане.

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