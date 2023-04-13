Португалия: повышение цен не напугало туристов на Пасху

Отели заполнены почти во всех районах, а количество бронирований выше 2019 года. Владельцы отелей и турагенты ожидают рекордного лета.

Несмотря на рост цен на проживание примерно на 20%, в пасхальные выходные отели практически заполнены.

В выходные без дождя, когда столбик термометра достигает 30 градусов, уровень заполняемости уже превышает уровень 2019 года почти во всех районах страны, особенно в Лиссабоне и на Мадейре, где уровень заполняемости более 90%.

В Алгарве, где восстановление идет медленнее, количество бронирований в отелях составляет около 80%.

Для Порту и севера страны цифры указывают на заполняемость около 85% , а в центре - выше 55%. В Алентежу бронирование должно достичь 70%.

Большинство отельеров предсказывают, что во всех кварталах 2023 год будет лучше, чем 2019 и 2022 годы.

В год, когда в Португалии проходят Всемирные дни молодежи, туризм в регионах Лиссабона и Фатимы (центральный регион) испытает «сильное влияние» в первую неделю августа , особенно в гостиничном бизнесе.

Помимо увеличения количества туристов, летом португальцы также будут больше путешествовать.

Наблюдается рост спроса на португальские поездки за границу, особенно в солнечные и пляжные направления, такие как Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Карибские направления, а также европейские направления для отдыха в города.