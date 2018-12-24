Португалия: повышение цен в 2019 году

Понедельник, 24 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: повышение цен в 2019 году

Начиная с 1 января 2019 года цены на целый ряд товаров и услуг в Португалии вырастут.

Единственным исключением на данном этапе является стоимость электроэнергии, которая, по мнению правительства, снизится для большинства потребителей в среднем на 3,5%. 

Безалкогольные напитки, содержащие сахар, были включены в целевой список правительства и будут облагаться налогом в соответствии с содержанием в них сахара, что поднимет на них цену. Табачные изделия, которые за последнее десятилетие практически не росли в цене, также подорожают. В среднем пачка сигарет подорожает на 10 центов и теперь будет стоить около 5 евро.

Незначительно вырастет цена передвижения по платным автомагистралям - не более чем на 5 центов.  При этом новые автомобили будут облагаться более высоким налогом, и дорожный налог также будет увеличен, кроме того автомобили, которые загрязняют больше всего, будут дорожать больше всего. 

Муниципальное собрание Лиссабона тем временем одобрило удвоение туристического налога и теперь будет составлять 2 евро за ночь. Финансовое рейтинговое агентство Moody's, так часто приносившее негативные новости для Португалии в начале этого десятилетия, заявляет, что цены на жилье вырастут примерно на 7–8 процентов в период до 2020 года.

Ожидается, что в Португалии также будет зафиксирован самый большой рост цен на жилье в Европе после Ирландии и Нидерландов, что повлечет за собой увеличение стоимости аренды.

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