Португалия: появились фотографии нового Alpine A110S

Понедельник, 28 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: появились фотографии нового Alpine A110S

После проведения медиа-драйва обновлённого A110S в Португалии, японская компания Alpine представила снимки спортивной модели.

Они размещены на сайте Media Group Renault.

В движение спорткар приводит 292-сильный четырёхцилиндровый мотор рабочим объёмом 1,8 л и 320 Нм крутящего момента. С 0 до 100 км/ч авто разгоняется за 4,4 секунды. Максимальная скорость нового A110S составляет 260 км/ч.

Таким образом, рестайлинговый автомобиль стал мощнее на 40 «лошадей» по сравнению с базовой моделью, пишет regnum.ru.

Новшества появились и в салоне машины. Он обшит материалом Dinamica с контрастной строчкой, а руль обтянут кожей. Кроме того, автопроизводители добавили в салон детали из углеволокна и алюминия.

Новинка может похвастаться улучшенной подвеской. Дорожный просвет рестайлингового A110S меньше на 4 мм. Машина имеет перекалиброванные ESC и высокопроизводительную тормозную систему.

Авто «обуто» в шины Michelin Pilot Sport 4.

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