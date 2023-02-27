Португалия: появится единый проездной билет

Понедельник, 27 Февраль 2023 Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: появится единый проездной билет

Система «1bilhete.pt» позволит использовать один билет в разных видах транспорта по всей стране.

Правительство Португалии объявило, что запустит универсальную систему продажи билетов, которые будут действительны для всего национального общественного транспорта.

Платформа начнет работать в четвертом квартале 2023 года. На первым этапе будут объединены проездные билеты Лиссабона и Порту.

Официальный сайт программы: "Платформа 1Bilhete.pt обеспечит взаимодействие между различными системами продажи билетов, универсальное использование карт и билетов, интеграцию мобильных услуг.

Благодаря этой платформе с любой картой общественного транспорта или мобильным приложением можно будет приобретать и подтверждать билеты на транспорт из других систем без необходимости покупать новую карту или устанавливать другое приложение.

Кроме того, можно будет создавать проездные билеты на общественный транспорт с охватом по всей стране и использовать банковские карты для приобретения или проверки билетов на транспорт, используя единую учетную запись".

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