Португалия: появятся 3000 новых рабочих мест по уходу за пожилыми

Воскресенье, 07 Июнь 2020 Португалия

Португалия: появятся 3000 новых рабочих мест по уходу за пожилыми

Правительство анонсировало создание новых социальных программ.

Правительство готовится запустить новые программы социальной поддержки для пожилых людей, в результате чего появятся около 3 тысяч новых рабочих мест. Кроме этого, в правительстве заявили о планах строительства детсадов в рамках программы PARES 3.0, которые будут соответствовать новым санитарным требованиям. Об этом сообщает Jornal de Notícias cо ссылкой на главу правительства Антонио Кошту.

«В рамках программ, которые будут запущены совместно с IPSS, Misericórdias и Mutualidades в целях дополнительного ухода за пожилыми людьми, появятся около 3 тысяч новых рабочих мест только в этой сфере», - рассказал Кошта. Глава правительства подчеркнул, что эти меры необходимы для усиления «индивидуального ухода» за пожилыми людьми на фоне эпидемии коронавируса.

Напомним, по последним данным Генерального директората по здравоохранению (DGS), в стране зарегистрировано 34 696 случаев заболевания коронавирусом, 1479 человек скончалось.

По оценкам Евросоюза, в следствие пандемии коронавируса Португалии грозит сокращение экономики на 6,8%. По прогнозам, экономика может восстановиться в 2021 году на 5,8% ВВП, что ниже среднего показателя по ЕС (6,1%).

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