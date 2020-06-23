Португалия: пожар в Алгарве уничтожил 2000 гектаров леса

Пожар, который разгорелся сразу в нескольких городах округа Faro в минувшие выходные, уничтожил около 2000 гектаров леса. Огонь охватил лесной массив в городе Aljezur, а затем распространился на соседние города Vila do Bispo и Lagos. Об этом сообщают португальские СМИ со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям Евросоюза Copernicus.

По последним данным, огонь охватил 2300 гектаров, из них 2000 лесного массива и сельскохозяйственных полей. Причиной быстрого распространения огня стал сильный ветер. Данных о пострадавших и нанесенном ущербе нет.

По последним данным, пожар полностью потушен. Однако, учитывая жаркую погоду и вероятность повторного возгорания, на месте остаются дежурить около 480 огнеборцев.