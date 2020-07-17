Португалия: пожар в Кашкайше - семьи остались без жилья

Эпицентром инцидента стала зона древесно-кустарниковых насаждений и хвойного бора между Третьей кольцевой дорогой (Terceira circular), который затем был перекрыт для движения, и Varandas de Cascais. Ввиду 40-градусной жары огонь быстро охватил территорию рядом с Escola Secundária de Alvide и начал стремительно продвигаться в направлении к микрорайону Кобре (Cobre) и побережью.

Согласно источнику в Национальной службе по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (ANEPC), первый звонок о пожаре на пульт экстренной помощи «112» поступил в 18:05, а информация о том, что пожар вступил в фазу разрешения, была зафиксирована в 21:31, о завершении операции - в 23:02.

На борьбу с возгоранием, которому был присвоен статус «значительной интенсивности», были оперативно мобилизованы пожарные бригады Кашкайша, Алкабидеше, Сан-Домингуш-де-Рана, Оэйраша и Синтры, а также силы PSP, GNR, муниципальной полиции, в количестве 263 человека (на 21:25). Также в тушении принимали участие семь воздушных средств и 77 транспортных средств. Люди, отдыхавшие в жаркий день на окрестных пляжах, могли с волнением и любопытством наблюдать не только огромные клубы дыма, но и работу спецсамолетов, которые заправлялись океанской водой прямо у них на глазах.

Во время операции власти не позволяли жителям районов, находящихся в зоне риска, возвращаться в свои дома. Кадры хроники запечатлели и отчаянных местных жителей, которые во время операции пожаротушения находились дома и вышли на крыши со шлангами, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пожара.

На пресс-конференции, состоявшейся около 10 часов вечера, мэр Кашкайша Карлуш Каррейраш заявил, что в результате пожара «восемь квартир оказались временно непригодными для жилья». «Речь идет о двух трехэтажных жилых зданиях; в одном из них пострадал верхний этаж с двумя квартирами, в другом здании в том же состоянии оказались шесть квартир», пояснил глава муниципалитета, добавив, что «огонь в жилые помещения не проник, и ущерб был нанесен водой, использовавшейся для тушения пожара, которая затронула, в частности, кровлю».

Мэр Кашкайша не уточнил число людей, которые временно остались без жилья, поскольку «в настоящее время Службой социальных действий муниципалитета проводится опрос, чтобы выявить тех, кто желает поселиться у родственников, и тех, кому жилье предоставит муниципалитет».

Также Карлуш Каррейраш подтвердил предварительную информацию о количестве пострадавших - легкие травмы получили один пожарный и одно гражданское лицо, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники Национального института скорой медицинской помощи находились на месте «оценки состояния некоторых местных жителей», которые вдыхали дым, «но ничего серьезного» выявлено не было.

Отметим, что в четверг, 16 июля, правительство вынесло предупреждение о тревожной ситуации на территории материковой части Португалии из-за прогнозов погоды на ближайшие дни, которые указывают на «значительное увеличение риска пожара в сельской местности». Согласно министерству внутренних дел (MAI), ситуация с предупреждением охватывает период с 00:00 пятницы до 23:59 воскресенья. Температура выше 40ºC и максимальный риск пожара сохраняются в более чем 100 муниципальных округах.