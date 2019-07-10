Португалия: пожарные приняли роды по дороге в больницу

Среда, 10 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: пожарные приняли роды по дороге в больницу

На свет появился мальчик, которого назвали Рафаэль.

В городе Моура округе Бежа пожарные совместно с медиками приняли роды у местной жительницы прямо в машине «скорой». Об этом стало известно из социальных сетей, сообщение появилось на официальной странице пожарной службы в Facebook.

Сообщается, что жительница Моуры утром в понедельник позвонила в службу «112» и сообщила, что у нее начались схватки. Бригада спасателей под руководством Антонио Батишта вместе с медиками оперативно приехали на место, однако, вскоре поняли, что уже не успеют доставить роженицу в больницу.

Роды прошли благополучно, на свет появился мальчик, которого назвали Рафаэль. Первую трогательную фотографию с малышом пожарные сделали в той же машине «скорой». На кадрах видно, как уставший врач держит на руках младенца..

«Такие моменты поддерживают желание помогать людям. Поздравляем Рафаэля!» - подписали фотографию спасатели

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