Португалия: пожарные спасли упавшую в яму собаку

В поселке Сори округа Коимбра пожарные спасли собаку, которая провалилась в яму и провела там два дня. Небольшой пес по кличке Рекс попал в западню и не мог выбраться оттуда. Лай животного услышал кто-то из прохожих и вызвал пожарную команду. Об этом сообщает издание Correio da Manhã.

В небольшой деревне собаку хорошо знают, потому что она сопровождает местного жителя, инвалида-колясочника Жозе Мартинша. Сообщается, что Мартинш обыскал всю деревню в поисках питомца. Однако, вскоре спасатели принесли животное к его дому. Подробности операции не сообщаются. Однако по словам пожарных, процесс вызволения животного был нелегким. Спасатели сделали несколько снимков на память с довольным хозяином животного и псом.