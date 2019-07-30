Португалия: пожарный сделал предложение девушке во время парада

В Баррейру сотрудник пожарной службы во время парада, на котором присутствовал Министр внутренних дел Эдуардо Кабрито, сделал предложение своей девушке. На церемонии 125-ой годовщины службы, Эдгар Геррейро неожиданно преклонил колено перед возлюбленной, тоже сотрудницей пожарной службы, сделав предложение руки и сердца.



Свидетелями романтического предложения стали коллеги молодого человека, а также приглашенные чиновники. Момент попал в объектив камеры мобильного телефона. На кадрах видно, как молодой человек в парадной форме преклоняет колено, в это время за сценой наблюдают чиновники. Сообщается, что присутствующие поаплодировали смелому поступку. Какой ответ получил романтичный пожарный не сообщается.