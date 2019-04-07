Португалия: пожары и засуха угрожают производству меда

Начиная с 2017 года производство меда в стране серьезно сократилось. Неутешительные итоги подводит Национальная федерация пчеловодов Португалии (FNAP). При этом, самих производителей меда в стране стало больше.

Причиной тенденции, по мнению экспертов, является засуха и пожары, которые уничтожили пасеки два года назад, а также нашествие азиатских ос. По словам пчеловодов, периоды длительной засухи, жары и холода серьезно влияют на эффективность национального пчеловодства. Время цветения растений уменьшается, что в свою очередь влияет на развитие пчелиных колоний. В среднем, каждый улей раньше приносил 20 килограммов меда, сейчас только 12 килограммов.

Также проблемой является азиатская оса, которая уничтожает пчелиные колонии. Хищное насекомое, впервые обнаруженное в 2011 году в Минью, представляет серьезную угрозу для пчел. Распространение азиатских ос необходимо остановить, иначе они станут «трагедией для пчеловодства и экосистемы», - говорят пчеловоды.