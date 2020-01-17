Португалия: пожизненный договор аренды

9 января вступил в силу закон, регулирующий право заключения пожизненного контракта на жилплощадь (decreto-lei n.º 1/2020, de 09 de janeiro). В документе говорится, что арендаторы при заключении контракта данного типа смогут пожизненно проживать в квартире при оплате залоговой суммы (caução) и арендной платы. Текст закона опубликован в газете Diário da República.



По правилам контракта, в дополнении к арендной плате, арендатор должен выплатить владельцу залог (caução) в размере от 10 до 20% средней стоимости жилья. Стоимость квадратных метров высчитывается на основании последних данных, опубликованных Национальным институтом статистики и зависит от типа помещения и города, где недвижимость располагается. Арендатор имеет право в течение 10 лет отказаться от контракта и получить полную стоимость залога. Со смертью арендатора договор автоматически прекращается.