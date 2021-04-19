Португалия: прав лишились более тысячи водителей

Около 100 тысяч из них – предоставляются впервые, а остальные – продления. Срок выдачи готовых удостоверений варьирует, в среднем, от 15 до 30 дней.

В июне 2016 года в стране была введена в действие балльная система («carta por pontos»), согласно которой водителю присваивается 12 баллов, количество которых увеличивается или уменьшается в зависимости от нарушений (или их отсутствия), а после потери всех баллов водитель может остаться без документа, дающего право на управление транспортными средствами.

Как сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения (ANSR), с момента вступления в силу «carta por pontos» в Португалии лишились удостоверений 1.284 водителя.

Отметим, что после потери всех баллов водитель остается без прав только после того, как против него будет возбужден автономный административный процесс и осуществлено уведомление об аннулировании прав, при условии, что оно не будет оспорено в суде.

Согласно ANSR, в настоящий момент у 1.715 водителей полностью отсутствуют баллы на правах, при этом в отношении 1.608 из них рассмотрение процесса уже завершено; более 670 (671) из этих 1.608 водителей находятся в стадии слушания о намерении аннулировать водительские права, а 937 - в стадии уведомления об окончательном решении об аннулировании водительских прав.

Кроме того, 107 процессов об аннулировании еще находятся в стадии рассмотрения.