Португалия: «правая рука» Мустафы

Таким образом, он сумел избежать помещения в КПЗ, которое было применено к 23 хулиганам сразу же после нападения на нескольких игроков и тренеров «Спортинга» на спортбазе в Алкошете (Academia de Alcochete) в мае 2018 г.

Как заявил источник в Уголовной полиции (PJ) агентству Lusa 24 января с.г., португалец Алану Силва, который считается «очень близким» элементом к лидеру клаки болельщиков Juventude Leonina, Нуну Мендешу, был задержан в Анголе - во исполнение международного ордера на арест, выданного Департаментом по уголовным расследованиям (DIAP) в Лиссабоне.

Вместе с тем, вполне вероятно, что подозреваемый не будет экстрадирован в Португалию, поскольку он является гражданином Анголы.

Тем не менее, его могут судить в Анголе за нападение на спортбазу «Спортинга».

15 мая 2018 г. группа из примерно 40 оголтелых сторонников, пострадавших от «Спортинга», вторглась в «Академию» клуба в Алкошете и напала на игроков и тренерский штаб. Первые 23 задержанных были помещены в КПЗ.

Через шесть месяцев после нападения прокуратура DIAP 15 ноября 2018 г., через шесть месяцев после нападения, предъявила обвинение 44 обвиняемым, в том числе бывшему президенту «Спортинга» Бруну де Карвалью и Мустафе.

Бруну де Карвалью, Мустафа и Бруну Жасинту обвинялись в «моральном авторстве» в отношении 40 «угроз при отягчающих обстоятельствах», 19 преступлениях нарушения физической неприкосновенности, 38 случаях похищения людей, одном преступлении с формулировкой «хранение запрещенного оружия», а также в преступлениях, которые классифицируются как терроризм, но их количество не уточняется. Лидер Juventude Leonina Нуну Мендеш также обвинялся в торговле наркотиками.

Из 44 обвиняемых по этому делу 38 по-прежнему подвергнуты наиболее строгой мере пресечения: предварительное заключение. Остальные шестеро обвиняемых, включая Бруно де Карвалью и Нуну Мендеша, находятся на свободе.

В январе с.г. Суд по уголовным делам Баррейру объявил об «особой сложности» процесса вторжения в Алкошете, что привело к продлению срока предварительного заключения подсудимых.