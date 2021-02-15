Португалия: правила, которое действуют с сегодняшнего дня

11 февраля Совет министров утвердил указ, регулирующий чрезвычайное положение, введенное президентом Республики. Сохранились все текущие ограничения, но разрешена продажа в уже действующих розничных магазинах книг и школьных принадлежностей.

В текущем контексте пандемии Covid-19 это одиннадцатое чрезвычайное положение, с которым сталкивается Португалия.

В течение следующих 15 дней остаются в силе обязательный карантин, в котором главным правилом является оставаться дома, обязательная дистанционная работа, когда это позволяют соответствующие функции, и обязательное дистанционное обучение.

В новом чрезвычайном положении сохраняются ограничения на передвижение между муниципалитетами, которое запрещено с 20:00 в пятницу до 5:00 утра в понедельник. Выезд за границу с материковой части Португалии запрещен гражданам Португалии любым способом: железнодорожным, воздушным, речным или морским.

Магазины с товарами не первой необходимости, кафе и рестораны будут закрыты для публики, разрешается только продажа еды на вынос.

Запрещается продажа любых напитков у дверей кафе или ресторанов, а также употребление еды или продуктов у дверей заведения или на дорогах общего пользования, разрешена продажа только упакованных продуктов.

Продажа алкогольных напитков по-прежнему запрещена в зонах обслуживания и супермаркетах после 20:00, употребление алкоголя на улице также запрещено. Общественные места для отдыха можно посещать, однако в них нельзя находиться.