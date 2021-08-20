Португалия: правила пандемии изменяются 23 августа

Более 70% населения Португалии уже прошли полную вакцинацию против Covid-19, порог был превышен раньше, чем ожидалось.

Ввиду этой эволюции правительство решило перенести на 23 августа «фазу 2» нового плана отмены ограничений, который учитывает критерий вакцин.

Правила, которые вступят в действие 23 августа:

- рестораны, кафе и кондитерские смогут принимать группы по восемь человек внутри и 15 человек на террасах;

- культурные шоу теперь имеют более высокий предел - 75% вместимости;

- свадьбы и крещения смогут проходить при 75% вместимости;

- в общественном транспорте нет ограничений по вместимости, включая такси и «уберы»;

- с 1 сентября государственные службы будут обслуживать граждан без предварительной записи.

Несмотря на смягчение ограничений, сохраняются общие меры, такие как время работы до двух часов ночи и предъявление цифрового сертификата или отрицательного теста в некоторых ситуациях.

Это касается воздушных или морских путешествий, доступа к отелям и ресторанам в выходные и праздничные дни, тренажерным залам для групповых занятий, спа, казино, свадеб и крестин с участием более десяти человек и мероприятий на открытом воздухе с участием более 1000 человек или закрытых мероприятиях с участием более 500 человек.

Когда 85% населения страны будет полностью вакцинировано, в ресторанах, кафе и кондитерских, а также на культурных шоу больше не будет ограничений на вместимость. Также настанет время для обычного открытия баров и клубов после предъявления цифрового сертификата.