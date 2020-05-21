Португалия: правила перемещения в транспорте

Таковы правила Генерального директората по здравоохранению (DGS) для пользования общественным транспортом.

Все пассажиры без исключения должны носить маску в общественном транспорте. В такси пассажиры должны держать руки на коленях, чтобы не касаться поверхностей. Двери автобуса должны открываться автоматически. Пассажиры с симптомами должны избегать перемещения общественным транспортом.

DGS выпустил в среду ряд новых рекомендаций для пользования общественным транспортом.

Согласно DGS, нужно избегать платежей наличными деньгами и отдавать предпочтение электронным платежам без прямого контакта, в дополнение к уже обязательному использованию масок.

Если вы обычно пользуетесь общественным транспортом и у вас появились симптомы, указывающие на респираторную инфекцию (кашель, лихорадка, одышка и т.д.), DGS просит вас не перемещаться общественным транспортом, за исключением «неотложных случаев или направляясь в больницу».

До, во время и после поездки каждый должен как можно чаще дезинфицировать руки и минимизировать ручной контакт с поверхностями.

Тот, кто управляет общественным транспортом, должен также автоматически открывать двери, чтобы пассажиры не нажимали кнопки. Например, работники должны автоматически открывать двери транспортных средств, где это технически возможно, делая остановки на всех остановках, чтобы пассажирам не приходилось нажимать кнопку открытия двери (кнопка STOP), и привилегировать вход и выход пользователей через заднюю дверь транспортного средства.

Что касается такси, Uber или Bolt, пассажиров всегда следует перевозить на задних сиденьях, «держа окно открытым, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха».

При поездке на личном транспорте, DGS советует пассажирам «держать руки на коленях во время поездки» и избегать «прикосновения с внутренними поверхностями автомобиля». Пакеты и сумка также должны быть размещены самими пользователями в багажном отделении.

Все стандарты и чистота в общественном транспорте должны обеспечиваться компаниями. DGS указывает, что у них должен быть свой собственный план действий в чрезвычайных ситуациях, который должен соответствовать рекомендациям органов здравоохранения.

План должен включать «технические консультации для своих сотрудников, осведомленность о соблюдении мер защиты от COVID-19 и соответствующих чистящих материалов, масок и средств индивидуальной защиты».