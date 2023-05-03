Португалия: правительство дает стимулы для покупки электромобилей

С опозданием на несколько недель по сравнению с предыдущими годами, когда заявки открывались в период с февраля по март, правительство в мае утвердило положение о назначении государственных льгот на приобретение электромобилей в 2023 году.

Льготы включают установку частных зарядных станций в кондоминиумах, поддерживая максимальное общее распределение десяти миллионов евро.

С 2017 года государство поощряет покупку автомобилей с более низким или нулевым выбросом CO2 , таких как 100% электромобили (BEV) и подключаемые гибриды (PHEV), а также другие экологичные виды транспорта, такие как мотоциклы и велосипеды.

За управление этой поддержкой отвечает руководство Экологического фонда, и она вступит в силу 4 мая, после того как сообщение было опубликовано 3 мая в Diário da República.

В указе, подписанном министром окружающей среды Дуарте Кордейро, подчеркивается, что предоставление поощрений «обусловлено проверкой приемлемости запросов» и соответствующих ограничений, при этом заявки принимаются в соответствии с датой и временем поступления.

Заявки должны быть поданы до 30 ноября 2023 г. Принимаются счета и квитанции, датированные 1 января 2023 г.

Условия по типу транспортного средства

Легкие пассажирские автомобили: льгота в размере 4000 евро для физических лиц в связи с введением в потребление нового 100% электрического автомобиля. Транспортные средства с конечной стоимостью приобретения более 62 500 евро, включая НДС и сопутствующие расходы, не имеют права на льготу.

Легковые автомобили: поощрение в размере 6000 евро за введение в потребление нового 100% электрического транспортного средства.

Грузовые велосипеды: льгота в размере 50% от покупной цены транспортного средства, включая НДС, но не более 1500 евро в случае грузовых велосипедов с электроприводом или 1000 евро без электропривода.

Электрические велосипеды для использования в городе: льгота в размере 50% от покупной цены транспортного средства, включая НДС, но не более 500 евро.

Мотоциклы, мопеды, трехколесные велосипеды, квадроциклы и другие электрические средства индивидуальной мобильности: поощрение в размере 50% от покупной цены транспортного средства или устройства, включая НДС, но не более 500 евро.

Обычные городские велосипеды: поощрительная скидка в размере 20% от покупной цены, включая НДС, но не более 100 евро.

Зарядные устройства для электромобилей в многоквартирных кондоминиумах, подключенных к сети Mobi.E: льгота в размере 80% от покупной цены зарядного устройства, включая НДС, до максимальной суммы 800 евро, соответствующей зарядному устройству и парковочному месту, к которому можно добавить 80 % от стоимости электроустановки, связанной с приобретенным зарядным устройством (включая НДС), максимум до 1000 евро за парковочное место.

Поощрение ограничено одним зарядным устройством на владельца, до 10 зарядных устройств на кондоминиум/CPE (код точки доставки). Это зависит от подключения зарядного устройства к сети Mobi.E, при этом владелец становится держателем точки зарядки (DPC) с Mobi.E.