Португалия: правительство гарантирует «основные услуги» на время эпидемии

Среда, 25 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: правительство гарантирует «основные услуги» на время эпидемии

Соответствующий документ был подписан 23 марта.

Все основные услуги, такие как электроснабжение, вывоз мусора, поставки газа, топлива, энергоснабжения и транспортные услуги, в период эпидемии будут осуществляться без перебоев. Соответствующее постановление подписано правительством Португалии 23 марта.

В заявлении Министерства экологии и климата говорится, что несмотря на чрезвычайное положение исполнительная власть обеспечит «непрерывное и бесперебойное предоставление государственных услуг».

В министерстве также обратились с благодарностью к чиновникам и руководителям госкомпаний, которые «самоотверженно обеспечивают функционирование всех основных служб».

«Мы просим вас быть очень осторожными, соблюдать общедоступные правила гигиены и защиты, но продолжать работать, потому что жители страны больше, чем когда-либо зависят от вашей работы», - отметили в министерстве.

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