Португалия: правительство хочет, чтобы дети учились с трех лет

Предварительный вариант Национальной стратегии борьбы с бедностью также предусматривает расширение доступа к семейным пособиям и увеличение социальных пособий для домохозяйств с детьми.

Включение дошкольного образования в обязательное образование - одно из предложений, которое объединяет предварительную версию Национальной стратегии борьбы с бедностью на 2021–2030 годы,

Согласно документу, который будет вынесен на общественное обсуждение, идея исполнительной власти состоит в том, чтобы начинать обязательное школьное образование с трех лет.

Цель универсализации дошкольных учреждений уже была прописана в предвыборной программе PS, но теперь правительство хочет пойти дальше и сделать ее обязательной с трехлетнего возраста, а не с шести, как сегодня.

Этой стратегии придерживаются и Франция, которая в сентябре 2019 года решила сделать обучение в школе обязательным для детей трехлетнего возраста.

Документ также предусматривает расширение доступа к семейным пособиям и увеличение социальных пособий для домохозяйств с детьми, особенно в неполных семьях. Цель - вывести детей из нищеты.