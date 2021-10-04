Португалия: правительство хочет, чтобы дети учились с трех лет

Понедельник, 04 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: правительство хочет, чтобы дети учились с трех лет

Таков один из элементов борьбы с бедностью, предлагаемый правительством.

Предварительный вариант Национальной стратегии борьбы с бедностью также предусматривает расширение доступа к семейным пособиям и увеличение социальных пособий для домохозяйств с детьми.

Включение дошкольного образования в обязательное образование - одно из предложений, которое объединяет предварительную версию Национальной стратегии борьбы с бедностью на 2021–2030 годы,

Согласно документу, который будет вынесен на общественное обсуждение, идея исполнительной власти состоит в том, чтобы начинать обязательное школьное образование с трех лет.

Цель универсализации дошкольных учреждений уже была прописана в предвыборной программе PS, но теперь правительство хочет пойти дальше и сделать ее обязательной с трехлетнего возраста, а не с шести, как сегодня.

Этой стратегии придерживаются и Франция, которая в сентябре 2019 года решила сделать обучение в школе обязательным для детей трехлетнего возраста.

Документ также предусматривает расширение доступа к семейным пособиям и увеличение социальных пособий для домохозяйств с детьми, особенно в неполных семьях. Цель - вывести детей из нищеты.

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