Португалия: правительство Мадейры призывает провести Рождество дома

Среда, 23 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: правительство Мадейры призывает провести Рождество дома

«Viva a Festa em casa» - так называется кампания, нацеленная на борьбу с пандемией в рождественский сезон.

Среди жителей и туристов распространяется информация, призывающая провести Рождество интересно и безопасно.

«Здоровье, защита и забота - самые большие подарки, которые мы должны предложить нашим друзьям и семье в это Рождество», - убеждают власти архипелага.

Среди мер, которые необходимо принять - использование маски, поддержание физической дистанции, частая гигиена рук и ограничение праздников домочадцами, с которыми вы живете.

Также рекомендуется поздравлять друзей и других членов семьи не лично, а по телефону или видеосвязи.

Правительство Мадейры призывает людей «делиться любовью и дружбой, распространяя сообщение о том, что нынешнее Рождество другое, но чувства остаются такими же, как всегда».

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