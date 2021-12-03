Португалия: правительство объявляет о покупке 145 экологичных автобусов

Министерство окружающей среды и климатических мер объявило о выделении 48 млн евро, которые будут способствовать устойчивой мобильности в городских районах Лиссабона и Порту.

Программа направлена ​​на поддержку приобретения новых автобусов, работающих исключительно на электричестве (батареи) или водороде (топливные элементы), и установке соответствующих зарядных станций.

«Предполагается, что эта сумма позволит приобрести 145 электрических или водородных автобусов, - говорится в заявлении министерства.- Это еще одна важная веха в достижении целей, установленных для декарбонизации сектора мобильности - в в частности, декарбонизация автопарков, обеспечивающих пассажиров общественным транспортом».

Первые два транша от PO SEUR позволили приобрести 709 автобусов с высокими экологическими характеристиками (556 работающих на природном газе и 153 электрических), что привлекло инвестиции в размере 204 млн евро и принесло пользу операторам общественного транспорта по всей стране.

Третий транш, выпущенный в этом году, охватил исключительно мегаполисы. Было получено 43 заявки, которые в настоящее время анализируются, и предполагается, что будет закуплено еще 135 автобусов, на которые будет потрачено около 40 млн евро из Фонда сплочения.

В конце концов, с помощью этих четырех траншей (три от PO SEUR и один от PRR) из Фонда сплочения был мобилизован 151 млн евро, что позволит приобрести 989 автобусов с высокими экологическими характеристиками, способствуя декарбонизации транспорта, подчеркивает министерство.