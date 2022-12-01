Португалия: правительство планирует заморозить цены на лекарства

Четверг, 01 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: правительство планирует заморозить цены на лекарства

Министр здравоохранения Мануэл Писарро заявил, что правительство следит за ситуацией с ценами на лекарства, чтобы в 2023 году не было повышения цен.

Министр заверил, что Правительство внимательно относится к стоимости лекарств, подчеркнув, что на их цену не влияет инфляция.

«Проблема с лекарствами в другом: нужно знать, не говорит ли в некоторых случаях повышение цены о дефиците препарата на рынке», - считает министр.

И добавил: «Мы очень внимательно следим за этим, чтобы гарантировать, что в 2023 году не будет увеличения затрат для пользователей, используя различные механизмы, которые у нас есть для корректировки цен».

Отвечая на вопросы члена парламента Жуана Диаша о нехватке лекарств в аптеках, Мануэл Писарро сказал, что «есть случаи, которые не имеют отношения к пациентам», настаивая: «Мы должны отделить зерна от плевел и четко понимать причины отсутствия либо наличия препаратов».

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