Португалия: правительство планирует заморозить цены на лекарства

Министр заверил, что Правительство внимательно относится к стоимости лекарств, подчеркнув, что на их цену не влияет инфляция.

«Проблема с лекарствами в другом: нужно знать, не говорит ли в некоторых случаях повышение цены о дефиците препарата на рынке», - считает министр.

И добавил: «Мы очень внимательно следим за этим, чтобы гарантировать, что в 2023 году не будет увеличения затрат для пользователей, используя различные механизмы, которые у нас есть для корректировки цен».

Отвечая на вопросы члена парламента Жуана Диаша о нехватке лекарств в аптеках, Мануэл Писарро сказал, что «есть случаи, которые не имеют отношения к пациентам», настаивая: «Мы должны отделить зерна от плевел и четко понимать причины отсутствия либо наличия препаратов».