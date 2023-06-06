Португалия: правительство поддержит 154 тысяч семей

Вторник, 06 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: правительство поддержит 154 тысяч семей

По словам министра жилищного строительства, в этом месяце поддержка арендной платы достигнет 154 212 домохозяйств.

Семьи получат в этом месяце в среднем по 100 евро.

С учетом ранее включенных в программу 32 тысяч семей, общее количество получивших помощь составит 186 тысяч.

Эти данные были озвучены 6 июля министром жилищного строительства Мариной Гонсалвеш.

Министр упоминает, что ежегодная сумма расходов, связанных с этой поддержкой, составит около 240 миллионов евро.

При первых произведенных выплатах, которые охватили 32 115 домохозяйств, сумма ежемесячной поддержки (выплачиваемой задним числом до января) составляла около 86 евро. «Сейчас в этой второй волне объем ежемесячной поддержки составляет около 100 евро», - поясняет министр.

«Программа рассчитана на пять лет», - добавила Марина Гонсалвеш.

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