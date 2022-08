Португалия: правительство поддержит фермеров кормами для животных

Правительство расширило список пострадавших от пожаров приходов, фермеры которых могут воспользоваться механизмом поддержки кормами для животных.

На поддержку выделено 500 000 евро. Поправка к указу вступает в силу 17 августа.

Документ, подписанный министром сельского хозяйства Марией ду Сеу Антунеш, включает еще 26 приходов «из-за того, что их территории были охвачены пожарами».

Согласно информации, речь идет о районах Belmonte и Colmeal da Torre (Belmonte), Prados, Rapa и Cadafaz (Celorico da Beira), Orjais, Vale Formoso и Aldeia do Souto (Covilhã), Fatela (Fundão), Alvares (Góis), Gouveia - São Pedro и São Julião, Melo и Nabais, São Paio (Gouveia), Aldeia Viçosa, Casal de Cinza, Gonçalo, Jarmelo São Pedro, Mizarela, Pêro Soares и Vila Soeiro, Pêra do Moço, Pousade и Albardo, Rochoso и Monte Margarida, Sobral da Serra, Vila Cortês do Mondego, Vila Fernando (Guarda), Tavares (Mangualde), Lorvão, Penacova (Penacova) Antenas и Matela, Germil (Penalva do Castelo).

Один из приходов (Фатела) принадлежит муниципалитету Фундао, район Каштелу-Бранку, который в понедельник публично потребовал исправления постановления и включения этого населенного пункта, где 17 июля вспыхнул пожар.

Согласно указу, этой поддержкой могут воспользоваться владельцы овец, крупного рогатого скота, коз и лошадей, а также фермы в районах, пострадавших от пожаров, произошедших на материковой части Португалии.

Чтобы подать заявку на эту поддержку, производители должны зарегистрировать своих животных в Национальной системе информации и регистрации животных (SNIRA) или в Национальном реестре лошадей (RNE).

Министерство сельского хозяйства отметило, что, если сумма, связанная с одобренными заявками, превышает выделенную сумму, выплата каждому бенефициару «подвергается пропорциональному сокращению».