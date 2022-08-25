Португалия: правительство поддержит фермеров кормами для животных
В указ включены еще 26 районов, пострадавшие от пожаров.
Правительство расширило список пострадавших от пожаров приходов, фермеры которых могут воспользоваться механизмом поддержки кормами для животных.
На поддержку выделено 500 000 евро. Поправка к указу вступает в силу 17 августа.
Документ, подписанный министром сельского хозяйства Марией ду Сеу Антунеш, включает еще 26 приходов «из-за того, что их территории были охвачены пожарами».
Согласно информации, речь идет о районах Belmonte и Colmeal da Torre (Belmonte), Prados, Rapa и Cadafaz (Celorico da Beira), Orjais, Vale Formoso и Aldeia do Souto (Covilhã), Fatela (Fundão), Alvares (Góis), Gouveia - São Pedro и São Julião, Melo и Nabais, São Paio (Gouveia), Aldeia Viçosa, Casal de Cinza, Gonçalo, Jarmelo São Pedro, Mizarela, Pêro Soares и Vila Soeiro, Pêra do Moço, Pousade и Albardo, Rochoso и Monte Margarida, Sobral da Serra, Vila Cortês do Mondego, Vila Fernando (Guarda), Tavares (Mangualde), Lorvão, Penacova (Penacova) Antenas и Matela, Germil (Penalva do Castelo).
Один из приходов (Фатела) принадлежит муниципалитету Фундао, район Каштелу-Бранку, который в понедельник публично потребовал исправления постановления и включения этого населенного пункта, где 17 июля вспыхнул пожар.
Согласно указу, этой поддержкой могут воспользоваться владельцы овец, крупного рогатого скота, коз и лошадей, а также фермы в районах, пострадавших от пожаров, произошедших на материковой части Португалии.
Чтобы подать заявку на эту поддержку, производители должны зарегистрировать своих животных в Национальной системе информации и регистрации животных (SNIRA) или в Национальном реестре лошадей (RNE).
Министерство сельского хозяйства отметило, что, если сумма, связанная с одобренными заявками, превышает выделенную сумму, выплата каждому бенефициару «подвергается пропорциональному сокращению».