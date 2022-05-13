Португалия: правительство поддержит фермеров

Заявки на казначейскую линию с выделением 8,5 миллионов евро для поддержки свиноводческих компаний и производителей коровьего молока уже открыты, сообщил Banco Português de Fomento (BPF).

«В настоящее время открыты заявки на денежную линию, направленную на поддержку компаний в секторе свиноводства и производителей коровьего молока, чтобы справиться с денежными затратами, вызванными падением цен на свинину и молоко, а также высокими производственными затратами в результате влияния экономического кризиса», - говорится в заявлении BPF.

Рассматриваемая линия в размере 8,5 миллионов евро и предназначена для микро-, малых и средних компаний на территории страны.

Срок действия данной поддержки - до конца года, он может быть продлен соответствующим органом управления.