Португалия: правительство поддержит фермеров

Пятница, 13 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: правительство поддержит фермеров

Денежная линия в размере 8,5 миллионов евро предназначена для поддержки компаний сектора свиноводства и производителей коровьего молока.

Заявки на казначейскую линию с выделением 8,5 миллионов евро для поддержки свиноводческих компаний и производителей коровьего молока уже открыты, сообщил Banco Português de Fomento (BPF).

«В настоящее время открыты заявки на денежную линию, направленную на поддержку компаний в секторе свиноводства и производителей коровьего молока, чтобы справиться с денежными затратами, вызванными падением цен на свинину и молоко, а также высокими производственными затратами в результате влияния экономического кризиса», - говорится в заявлении BPF.

Рассматриваемая линия в размере 8,5 миллионов евро и предназначена для микро-, малых и средних компаний на территории страны.

Срок действия данной поддержки - до конца года, он может быть продлен соответствующим органом управления.

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