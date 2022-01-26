Португалия: правительство покупает еще 193 электробуса
Министерство окружающей среды и действий по борьбе с изменением климата объявило, что будут закуплены еще 193 новых электробуса.
Кроме того, будет поддерживаться установка 136 зарядных станций для экологически чистых парков общественного транспорта.
32 проекта, которые были одобрены Оперативной программой устойчивого развития и эффективности использования ресурсов (PO SEUR), управляемой MAAC, мобилизуют в общей сложности 50,9 млн евро общественных фондов для приобретения этих автобусов.
Новые машины будут обслуживать города за пределами мегаполисов Лиссабона и Порту. По данным правительства, они позволят сократить выбросы двуокиси углерода примерно на 8271 тонну в год.
Среди заявок-победителей есть компании, предоставляющие услуги общественного транспорта в Гимарайнше, Браге, Коимбре, Авейру и Фару.
Также были одобрены заявки из территорий с более низкой плотностью населения, таких как Форнуш-де-Альгодреш, Альмодовар, Кастро-Верде и Вила-Велья-де-Родан.
В рамках третьей программы по поддержке устойчивого автопарка компания PO SEUR уже выделила 110 млн евро из фонда сплочения на чистые автобусы, что позволило приобрести 893 единицы.