Португалия: правительство покупает еще 193 электробуса

Кроме того, будет поддерживаться установка 136 зарядных станций для экологически чистых парков общественного транспорта.

32 проекта, которые были одобрены Оперативной программой устойчивого развития и эффективности использования ресурсов (PO SEUR), управляемой MAAC, мобилизуют в общей сложности 50,9 млн евро общественных фондов для приобретения этих автобусов.

Новые машины будут обслуживать города за пределами мегаполисов Лиссабона и Порту. По данным правительства, они позволят сократить выбросы двуокиси углерода примерно на 8271 тонну в год.

Среди заявок-победителей есть компании, предоставляющие услуги общественного транспорта в Гимарайнше, Браге, Коимбре, Авейру и Фару.

Также были одобрены заявки из территорий с более низкой плотностью населения, таких как Форнуш-де-Альгодреш, Альмодовар, Кастро-Верде и Вила-Велья-де-Родан.

В рамках третьей программы по поддержке устойчивого автопарка компания PO SEUR уже выделила 110 млн евро из фонда сплочения на чистые автобусы, что позволило приобрести 893 единицы.