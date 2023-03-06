Португалия: правительство потратит 113,8 млн евро борьбу с огнем

Эта резолюция заменяет другую, принятую в марте 2021 года и определяющую аренду этих воздушных ресурсов на период с 2023 по 2026 год на сумму около 143 миллионов евро.

Согласно постановлению Совета министров, правительство утвердило новую сумму в размере более 113,8 млн евро на аренду воздушных средств для тушения сельских пожаров на период с 2023 по 2025 год.

Резолюция, опубликованная в Diário da República, усиливает и перепрограммирует суммы на приобретение и аренду государством воздушных ресурсов в рамках Специальной организации для борьбы с сельскими пожарами (DECIR).

Согласно документу, подписанному премьер-министром Антониу Коштой, сумма до 113,8 млн евро (без учета НДС) предназначена для аренды легких и тяжелых вертолетов, средних и тяжелых самолетов-амфибий, а также легких вертолетов и самолетов-разведчиков.

В последние годы DECIR имеет в своем распоряжении 60 воздушных средств в течение июня и октября, что считается наиболее критическим периодом, а в мае система начала пополняться 37 самолетами.