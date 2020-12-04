Португалия: правительство представляет план вакцинации

Вакцины начнут распространяться в Национальной службе здравоохранения (SNS), как только будут получены разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам, что ожидается в случае вакцины Pfizer 29 декабря, напомнил министр здравоохранения на открытии презентации.

Франсишку Рамуш, координатор рабочей группы, подчеркнул, что цель национального плана вакцинации от COVID-19 - снизить смертность и количество госпитализаций.

Приоритетные группы были определены на основе информации о заболевании. На первом этапе будут вакцинированы 950 тысяч человек: пользователи и специалисты домов престарелых, люди старше 50 лет с тяжелыми заболеваниями сердца, почек и легких, медицинские работники и военнослужащие.

«В январе начнется вакцинация португальцев, - заявил Франсишку Рамуш. - Мы не можем сказать, в 1-й, 2-й или 10-й день. По оптимистичному сценарию, первая фаза будет в период с января по февраль или с января по март. Если ситуация ухудшится с точки зрения поставок, то с января по апрель».

Вторая фаза «будет зависеть от того же фактора, - сказал он. - После первого квартала, в котором у нас будет гарантированные 2 миллиона доз, перспектива такова, что это число вырастет и что в те же три месяца второго квартала можно будет вакцинировать больше людей».

Франсишку Рамуш также объявил, что будет создана система вызова людей на вакцинацию.

План вакцинации будет пересматриваться каждые две недели, со следующей проверкой статуса через 15 дней.