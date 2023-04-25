Португалия: правительство принимает меры против засухи

О мерах было объявлено в конце заседания Постоянной комиссии по предотвращению, мониторингу и сопровождению последствий засухи (CPPMAES) министрами окружающей среды Дуарте Кордейру и сельского хозяйства Марией ду Сеу Антунеш.

Ссылаясь на данные Португальского института моря и атмосферы (IPMA) по состоянию на 15 апреля, министры заявили, что 18,6% территории страны уже находится в состоянии сильной засухи, а 10,1% - в состоянии экстремальной засухи.

Сильная засуха затрагивает юг страны и небольшую часть северо-востока Траз-уш-Монтеш, а экстремальная засуха затрагивает юг страны, предупредил министр сельского хозяйства.

На заседании CPPMAES были приняты или сохранены меры для южного региона, Алентежу и Алгарве, одна из которых, в районе Мира, запрет на новые установки постоянных культур, теплиц и тому подобных сооружений.

«Ситуация уже выглядит очень сложной», - предупредила Мария ду Сеу Антунеш.

Что касается водохранилищ, то, хотя большинство из них в состоянии надежно гарантировать проведение оросительной кампании в этом году, на юге могут возникнуть непредвиденные ситуации при обеспечения населения и сельского хозяйства водой.

В частности, в случае Силвеша, Лагоа и Портимана предусматривается переброска воды из водохранилищ Фунчо в Араде и применение плана действий в чрезвычайных ситуациях.

Мария ду Сеу Антунеш отметила, что после объявления ситуации засухи могут быть разработаны меры по оказанию помощи фермерам.