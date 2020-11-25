Португалия: правительство призывает использовать многоразовые маски

Государственный секретарь по окружающей среде Инеш Сантуш Кошта заявила, что многоразовые маски «полностью безопасны» с точки зрения защиты от вируса, и что хирургические маски среди населения в целом должны быть предназначены только для людей «с определенными проблемами со здоровьем».

Многоразовое использование является достаточно «надежным барьером для ежедневной безопасности».

Госсекретарь сказала, что «во всем мире ежемесячно используется 120 миллиардов одноразовых масок» и что в Португалии это число достигает около 150 миллионов в месяц.

Инеш Сантуш Кошта выступила на открытии кампании «Не бросайте маску», в рамках которой, помимо многоразового использования, предлагается выбрасывать одноразовые маски в обычный мусор. Инициатива финансируется Экологическим фондом.

« Если 1% выброшен неправильно (не в контейнер для неидентифицированного мусора), то каждый месяц в нашу почву, реки, ручьи и море будет попадать шесть тонн пластика», - подчеркнула Инеш Сантуш Кошта.