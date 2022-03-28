Португалия: правительство продлевает автоваучер на апрель

Правительство решило продлить поддержку автоваучера в размере 20 евро в апреле.

Это решение впервые было применено в марте, чтобы противостоять росту цен на топливо.

По первоначальному плану, мера должна была закончиться в конце этого месяца.

Правительство намерено сохранить автоваучер еще на месяц, несмотря на его экстраординарный характер, поскольку «цены на топливо останутся высокими».

Чтобы воспользоваться Автоваучером, вы должны быть зарегистрированы на соответствующей платформе.

Согласно последним данным правительства, сообщенным в эту пятницу, уже учтено более 2,5 млн подписок на Autovoucher, в общей сложности около 30 миллионов евро в виде возмещения.