Португалия: правительство продлевает отсрочку уплаты налогов

Четверг, 23 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: правительство продлевает отсрочку уплаты налогов

Правительство одобрило продление отсрочки налоговых обязательств на второе полугодие и распространило этот режим на все компании в Португалии.

Закон, одобренный 23 июня, «продлевает дополнительный режим отсрочки налоговых обязательств до второй половины 2022 года, а также его распространение на все компании, работающие в Португалии», - говорится в заявлении Совета министров.

Эта мера является частью декрета-закона, который устанавливает меры поддержки семей, самозанятых работников и компаний, чтобы «сделать управление казначейством более гибким для большинства компаний в смягчении последствий увеличения цены и других факторов производства».

Также в рамках мер по поддержке семей и компаний, Совет Министров утвердил новую выплату чрезвычайной помощи наиболее уязвимым семьям в размере 60 евро для смягчения последствий воздействия продовольственной инфляции.

Эта помощь в размере 60 евро будет выплачена в июле семьям, получающим социальный тариф на электроэнергию , а в августе - семьям, получающим социальные пособия.

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