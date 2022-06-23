Португалия: правительство продлевает отсрочку уплаты налогов

Закон, одобренный 23 июня, «продлевает дополнительный режим отсрочки налоговых обязательств до второй половины 2022 года, а также его распространение на все компании, работающие в Португалии», - говорится в заявлении Совета министров.

Эта мера является частью декрета-закона, который устанавливает меры поддержки семей, самозанятых работников и компаний, чтобы «сделать управление казначейством более гибким для большинства компаний в смягчении последствий увеличения цены и других факторов производства».

Также в рамках мер по поддержке семей и компаний, Совет Министров утвердил новую выплату чрезвычайной помощи наиболее уязвимым семьям в размере 60 евро для смягчения последствий воздействия продовольственной инфляции.

Эта помощь в размере 60 евро будет выплачена в июле семьям, получающим социальный тариф на электроэнергию , а в августе - семьям, получающим социальные пособия.