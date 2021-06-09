Португалия: правительство продлевает режим бедствия до 27 июня

Об этом объявила государственный министр Мариана Виейра да Силва.

«Совет министров одобрил 9 июня резолюцию, которая объявляет ситуацию бедствия на всей континентальной национальной территории до 23:59 27 июня», - заявила Мариана Виейра да Силва на пресс-конференции, состоявшейся после заседания Совета министров.

Ситуация бедствия, самый высокий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, предусмотренный в Основном законе о гражданской защите, вступила в силу 1 мая и обновляется каждые две недели.

Текущая ситуация бедствия заканчивается в 23:59 27 июня.