Португалия: правительство продлевает режим повышенной готовности до 18 апреля

Совет министров 23 марта утвердил постановление, продлевающее режим повышенной готовности в связи с пандемией Covid-19 до 18 апреля.

Среди действующих правил - обязательное использование маски в общественных помещениях, службах здравоохранения и на транспорте.

Обязательство показать отрицательный результат на SARS-CoV-2 сохраняется для тех, кто не получил бустерную дозу вакцины против Covid -19 во время посещения на дому, в больницах и медицинских центрах.