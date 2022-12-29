Португалия: правительство снизит скидку на электрозарядку

Величина скидки на стоимость каждого заряда, зарегистрированного в национальной сети электромобильности, «предполагается в размере 0,1902 евро за каждый заряд», до 31 декабря 2023 года.

Скидка определена в соответствии с приказом министра окружающей среды Дуарте Кордейро и вступает в силу с 1 января 2023 года.

«В текущей ситуации с эволюцией тарифов на электроэнергию в секторе важно поддерживать некоторую стабильность цен на зарядку электромобилей, что способствует внедрению этого типа транспортных средств», - говорится в приказе.

Снижение на 0,0712 евро поддержки зарядки электромобилей сопровождает снижение цен на тарифы на электромобильность на 12% в следующем году по сравнению с 2022 годом, утвержденное Регулирующим органом энергетических услуг (ERSE).

«На 2023 год тарифы, применимые к поставщикам электроэнергии для электромобильности (CEME), операторам пунктов зарядки (OPC) и держателям пунктов зарядки (DPC), будут снижены примерно на 12% по сравнению с тарифами, действовавшими в 2022 году», - говорится в записке регулятора, выпущенной в середине этого месяца.

Согласно ERSE, 12-процентное снижение тарифов Управления по управлению сетью электромобильности (EGME) представляет собой, например, «дополнительный эффект в размере -0,11 евро на 100 км».

Согласно данным, опубликованным ERSE, в 2021 году сеть электромобилей позволила осуществить более 1,38 миллиона зарядок на 4959 точках зарядки.

Прогнозы на 2023 год показывают, что сеть электромобильности достигнет 3,67 миллиона заправок, что на 57% больше по сравнению с ожиданием в ​​2,34 миллиона заправок на 2022 год.