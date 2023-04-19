Португалия: правительство сохраняет возможность продления золотых виз

Среда, 19 Апрель 2023 Португалия Португалия

Португалия: правительство сохраняет возможность продления золотых виз

Владельцы золотых виз смогут продлевать их на тех же условиях.

Принятие новых законов не заставит инвесторов арендовать дома или постоянно проживать в стране.

Почти 12 000 иностранных граждан за последнее десятилетие получили виды на жительство (AdR) на основании инвестиций в недвижимость, сделанных в Португалии.

Принято решение, что они смогут продолжать продлевать свои золотые визы на тех же условиях, которые были предоставлены до сих пор, даже после внесения в законодательство поправок, направленных на отмену этого особого режима.

Это отступление правительства проявляется в предложенном законе об изменении жилищных условий, который уже поступил в парламент.

В окончательной формулировке уточняется, что прекращение приема новых заявок «не влияет на возможность продления, когда эти разрешения были предоставлены в соответствии с правовым режимом, применимым до даты вступления в силу настоящего закона».

То же самое относится к предоставлению или продлению AdR для воссоединения семьи.

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