Португалия: правительство удвоит финансирование для поощрения покупки электромобилей

Понедельник, 07 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия: правительство удвоит финансирование для поощрения покупки электромобилей

Министр окружающей среды объявил, что льготы на покупку автомобилей с низким уровнем выбросов увеличатся до 10 млн евро.

Индивидуальная поддержка при этом составляет от 3000 до 4000 евро на автомобиль.

Годовые ассигнования Экологического фонда вырастут с 5 до 10 миллионов евро в 2022 году, заявил министр окружающей среды и действий по борьбе с изменением климата.

В то же время индивидуальная поддержка, которая составляла около трех тысяч евро, будет увеличена до четырех тысяч евро на транспортное средство, «чтобы увеличить проникновение электромобилей» в страну, подчеркнул Жоао Педро Матуш Фернандеш на пресс-конференции.

О намерении удвоить эти стимулы к 2022 году уже объявил государственный секретарь по вопросам мобильности Эдуарду Пиньейру в декабре прошлого года.

В то время чиновник пояснил, что необходимость удвоить сумму возникла, «поскольку система зарядки уже позволяет использовать большее количество электромобилей на наших дорогах».

Кроме того, уже в январе этого года сообщалось, что получения субсидии, предоставленной Экологическим фондом на покупку безэмиссионных транспортных средств, ожидают более двухсот заявок, на которые будет выделено более 110 тысяч евро.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)