Португалия: правительство удвоит финансирование для поощрения покупки электромобилей

Индивидуальная поддержка при этом составляет от 3000 до 4000 евро на автомобиль.

Годовые ассигнования Экологического фонда вырастут с 5 до 10 миллионов евро в 2022 году, заявил министр окружающей среды и действий по борьбе с изменением климата.

В то же время индивидуальная поддержка, которая составляла около трех тысяч евро, будет увеличена до четырех тысяч евро на транспортное средство, «чтобы увеличить проникновение электромобилей» в страну, подчеркнул Жоао Педро Матуш Фернандеш на пресс-конференции.

О намерении удвоить эти стимулы к 2022 году уже объявил государственный секретарь по вопросам мобильности Эдуарду Пиньейру в декабре прошлого года.

В то время чиновник пояснил, что необходимость удвоить сумму возникла, «поскольку система зарядки уже позволяет использовать большее количество электромобилей на наших дорогах».

Кроме того, уже в январе этого года сообщалось, что получения субсидии, предоставленной Экологическим фондом на покупку безэмиссионных транспортных средств, ожидают более двухсот заявок, на которые будет выделено более 110 тысяч евро.