Португалия: правительство увеличивает семейное пособие

Усиление семейного пособия, мера, одобренная Советом министров, приведет к неофициальной переоценке доходов домохозяйств, согласно декрету-закону, опубликованному в Diário da República 19 августа.

Это связано с тем, что уровни доступа обновляются с учетом увеличения минимальной заработной платы в последние годы.

«Правительство в целях восстановления защиты детей и молодежи, интегрированных в семьи, которые получают гарантированное минимальное ежемесячное вознаграждение, обновляет уровни доступа к семейному пособию в соответствии с повышением этого вознаграждения, продвигаемым в последние годы», - говорится в сообщении.

Эта поправка «применяется к текущим семейным пособиям и заявлениям, которые зависят от решения управляющего органа на дату вступления в силу настоящего декрета-закона, подразумевающего официальную переоценку доходов домохозяйств держателей семейных пособий, вступающего в силу с 1 июля 2022 года» - дополняется в сообщении.

Первый и второй уровень остаются прежними. Третий идет от покрытия доходов выше 1 МСФО и равных или менее 1,5 до доходов больше 1 и равных или менее 1,7, то есть предел идет от 664,8 евро до 753,44 евро. Это также влияет на четвертый уровень, который теперь включает доходы выше 753,44 евро и равные или менее 1108 евро. Пятый и шестой уровни остаются без изменений.

Министр Ана Мендеш Годинью уже дала понять, что будет «изменение в шкалах, позволяющее скорректировать шкалы пособий», чтобы «адаптироваться к эволюции минимальной заработной платы в последние годы, позволяя семьям вписываться в эти шкалы».

Изменение уровней пособий затронет около 80 000 семей, охваченных третьим и четвертым уровнями пособий.