Португалия: правительство вернет на родину записи Амалии
Правительство привезет в Португалию неопубликованные звукозаписи Амалии Родригеш.
Об этом объявила министр культуры Граса Фонсека на праздновании столетия со дня рождения певицы в Национальном пантеоне.
Министр сообщила, что правительство привезет в Португалию звукозаписи Амалии Родригеш, которые разбросаны по всему миру, часть из которых являются новыми или неизвестными.
Также Граса Фонсека заявила, что «цель состоит в том, чтобы собрать и восстановить в Португалии как можно большую коллекцию звукозаписей певицы».
«Мы хотим навсегда сохранить бесценное наследие Амалии Родригеш», - добавила министр.
Мэр Лиссабона Фернанду Медина поддержал инициативу и подчеркнул, что «Амалия принесла миру голос Португалии», который «по-прежнему вызывает восхищение и любовь всех поколений».