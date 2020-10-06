Португалия: правительство вернет на родину записи Амалии

Вторник, 06 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: правительство вернет на родину записи Амалии

Правительство привезет в Португалию неопубликованные звукозаписи Амалии Родригеш.

Об этом объявила министр культуры Граса Фонсека на праздновании столетия со дня рождения певицы в Национальном пантеоне.

Министр сообщила, что правительство привезет в Португалию звукозаписи Амалии Родригеш, которые разбросаны по всему миру, часть из которых являются новыми или неизвестными.

Также Граса Фонсека заявила, что «цель состоит в том, чтобы собрать и восстановить в Португалии как можно большую коллекцию звукозаписей певицы».

«Мы хотим навсегда сохранить бесценное наследие Амалии Родригеш», - добавила министр.

Мэр Лиссабона Фернанду Медина поддержал инициативу и подчеркнул, что «Амалия принесла миру голос Португалии», который «по-прежнему вызывает восхищение и любовь всех поколений».

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