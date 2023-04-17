Португалия: правительство временно повышает пенсии

Повышение распространяется на все выплачиваемые пенсии, на тех, кто получает сумму до 12 IAS (Индекс социальной поддержки), что эквивалентно 5765 евро.

«Люди, вышедшие на пенсию в прошлом году, также увидят, что их пенсии будут обновлены в среднесрочной перспективе», - пояснила министр труда и социального обеспечения Ана Мендеш Годинью.

Закон устанавливает «временный режим обновления пенсий для пенсионеров по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца из системы социального обеспечения, а также для пенсионеров по возрасту, по старости и по случаю потери кормильца из системы конвергентного режима социальной защиты».

Увеличение на 3,57% основано на «значении на декабрь 2022 года, вступающем в силу с 1 июля 2023 года».

Напомним, что правительство выплатило в октябре прошлого года эквивалент половины пенсии и обновило значение с 3,89% до 4,83%, утверждая, что таким образом отразило увеличение, предусмотренное законодательством.