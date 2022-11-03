Португалия: правительство выделит 90 млн на Web Summit

Четверг, 03 Ноябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: правительство выделит 90 млн на Web Summit

Пакет предназначен для поддержки стартапов, разрабатывающих экологически чистые цифровые бизнес-модели.

Правительство запустит финансирование в размере 90 млн евро для поддержки 3000 вновь созданных компаний (стартапов) в течение следующих четырех лет, заявил во вторник в Лиссабоне министр экономики и моря Антониу Кошта Силва.

Объявление было сделано на церемонии открытия технологического мероприятия Web Summit 2022, которое началось 1 ноября и завершится 4 ноября.

Пакет, который будет запущен во время веб-саммита, предназначен для поддержки за счет средств Плана восстановления и устойчивости (2021-2026) стартапов, которые разрабатывают экологически чистые цифровые бизнес-модели.

Антонио Коста Силва, который говорил по-английски, сказал, не упоминая объем финансирования, что параллельно будет запущен новый пакет для поддержки «операционных расходов» бизнес-инкубаторов.

Обращаясь к аудитории, он призвал предпринимателей инвестировать в Португалию, помня о «климатической угрозе» и о том, что «технологии и технические решения решили самые сложные проблемы».

Седьмой выпуск веб-саммита насчитывает более 70 000 участников, 2 630 «стартапов» и компаний, 1 120 инвесторов и 1 040 докладчиков.

Технологическое мероприятие, зародившееся в 2010 году в Ирландии, состоялось в районе Parque das Nações в Лиссабоне в 2016 году и останется в столице Португалии до 2028 года.

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