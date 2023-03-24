Португалия: правительство выделяет 30 евро малоимущим семьям

Министр финансов Фернандо Медина заявил 24 марта, что правительство предоставит новую ежемесячную поддержку в размере 30 евро беднейшим семьям, чтобы компенсировать рост стоимости жизни.

По словам Медины, выплата этой поддержки будет автоматической и будет производиться ежеквартально в период с января по декабрь этого года.

Таким образом, ожидается, что правительство вскоре выплатит поддержку за первый квартал.

Согласно информации, представленной Министерством финансов, эта поддержка охватит около одного миллиона домохозяйств и увеличится на 15 евро на ребенка (до 1,1 миллиона детей и молодежи).

О принятии этой меры было объявлено на совместной пресс-конференции министров президентства Марианы Виейры да Силва, финансов Фернанду Медины и социального обеспечения Аны Мендеш Годинью, которая проходит в Лиссабоне, чтобы представить новый пакет помощи для смягчения последствий роста стоимости жизни.