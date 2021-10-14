Португалия: правительство запрещает детям смотреть бои с быками

Исполнительная власть поясняет, что эта «мера следует за докладом Комитета Организации Объединенных Наций по правам ребенка от 27 сентября 2019 года, который призывает повысить минимальный возраст для просмотра шоу тоурады в Португалии».

Следует помнить, что Инеш де Соуза Реал, лидер партии PAN, сделала этот минимальный возраст для просмотра шоу тоурады условием для утверждения предлагаемого государственного бюджета на 2022 год.

Лидер организации «Люди-животные-природа» (PAN) поздравила «с тем, что правительство наконец выполнило соглашение, которое было заключено с PAN», указав, что эта мера, принятая сегодня Советом министров, «является результатом переговоров между парламентской группой PAN с Правительством в рамках государственного бюджета».