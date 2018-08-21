Португалия: правительство запрещает фейерверки

Такое решение вызвано красным предупреждением из-за опасности возникновения пожаров.

Запрет затронул районы Браги, Брагансы, Гуарды, Порту, Виана-ду-Каштелу, Вила-Реала и Визеу.

«Не будет никаких исключений в отношении общего запрета на использование фейерверков или других пиротехнических устройств, независимо от формы их сгорания. Пока действует красное предупреждение, любые разрешения должны быть приостановлены», - сообщает министерство внутренних дел.