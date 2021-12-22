Португалия: правительство запрещает распродажи

Среда, 22 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: правительство запрещает распродажи

Традиционные рождественские распродажи запрещены с 25 декабря по 9 января из-за распространения вируса.

Правительство решило запретить распродажи в период с 25 декабря по 9 января, чтобы ограничить поездки и избежать скопления потребителей в торговых заведениях.

«В период с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года коммерческая практика со снижением цен на предприятиях торговли запрещена», - говорится в чрезвычайном заявлении Совета министров 21 декабря.

В дополнение к запрету на распродажи правительство постановило, что крайний срок возврата и обмена будет продлен: «Срок возврата, который заканчивается с 26 декабря по 9 января или в течение десяти дней после этого периода, продлевается до 31 января 2022 года».

В плане сдерживания, который правительство представило 21 декабря, с 25 декабря все коммерческие предприятия сокращают вместимость до одного человека на пять квадратных метров.

«Эта мера - способ избежать большого скопления покупателей, которые происходят много раз в неделю после Рождества ради обмена подарками», - уверяет премьер-министр Антониу Кошта.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)