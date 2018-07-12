Португалия: право на досрочные пенсии

Напомним, что данная схема (regime das muito longas carreiras contributivas) отменила фактор устойчивости (14,5%), понижающий размер пенсии, для лиц в возрасте 60 лет и старше, которые начали отчислять в возрасте 14 лет или менее и имеют минимум 46 лет отчислений, и тех, кому исполнилось, по крайней мере, 60 лет при наличии 48 лет отчислений.

Как заявил на днях в парламенте министр труда, солидарности и социального страхования Виейра да Силва, Segurança Social уже удовлетворила 14.673 прошения о досрочном выходе на пенсию в рамках вышеуказанного режима.

Как добавил чиновник, «из общего числа одобренных досрочных пенсий по 11.435 (или 77,9%) уже вынесено окончательное решение, и они уже выплачиваются».

По словам Виейра да Силва, «средний возраст пенсионеров, уже воспользовавшихся режимом, составляет около 61,5 года, а средний размер назначенной им пенсии - около 780 евро».