Португалия: право на досрочные пенсии

Четверг, 12 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: право на досрочные пенсии

Новый режим досрочного выхода на пенсию для обладателей очень большого рабочего стажа вступил в силу в октябре 2017 года.

Напомним, что данная схема (regime das muito longas carreiras contributivas) отменила фактор устойчивости (14,5%), понижающий размер пенсии, для лиц в возрасте 60 лет и старше, которые начали отчислять в возрасте 14 лет или менее и имеют минимум 46 лет отчислений, и тех, кому исполнилось, по крайней мере, 60 лет при наличии 48 лет отчислений.

Как заявил на днях в парламенте министр труда, солидарности и социального страхования Виейра да Силва, Segurança Social уже удовлетворила 14.673 прошения о досрочном выходе на пенсию в рамках вышеуказанного режима.

Как добавил чиновник, «из общего числа одобренных досрочных пенсий по 11.435 (или 77,9%) уже вынесено окончательное решение, и они уже выплачиваются».

По словам Виейра да Силва, «средний возраст пенсионеров, уже воспользовавшихся режимом, составляет около 61,5 года, а средний размер назначенной им пенсии - около 780 евро».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: право на досрочные пенсии

      Новый режим досрочного выхода на пенсию для обладателей очень большого рабочего стажа вступил в силу в октябре 2017 года.

      Подробнее

    • Португальский полузащитник Нани вернулся в «Спортинг»

      Нани начинал карьеру лиссабонском клубе.

      Подробнее

    • Испания: Airbnb развивается в Мадриде

      Платформа Airbnb развивается в Мадриде быстрее, чем в других столицах стран ЕС.

      Подробнее

    • Испания вошла в число «антилидеров» Европы по уровню рождаемости

      Несмотря на то, что численность населения Испании в прошлом году увеличилась, уровень рождаемости в стране является одним из самых низких в Европе.

      Подробнее

    • Брюссель запрещает Италии снижать пенсионный возраст

      В Счетной палате Евросоюза ссылаются на старение населения.

      Подробнее

    • Джордж Клуни идет на поправку после аварии в Италии

      Американский актер Джордж Клуни идет на поправку после аварии на скутере в Италии.

      Подробнее

    • Британка пошла в туалет и неожиданно родила близнецов

      Британка узнала о беременности близнецами во время родов у себя дома.

      Подробнее

    • Популярный блогер зарабатывала на картинках из Google-поиска

      Популярный Instagram-блогер из Гонконга Садель Юнг (Sadelle Yeung) попалась на воровстве фотографий из сети.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda