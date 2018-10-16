Португалия: право на участие в забастовке

Вторник, 16 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: право на участие в забастовке

Информация должна послужить предупреждением для патронов­.

Суд по трудовым вопросам (Tribunal do Trabalho) Фамаликау оставил в силе решение Органа по контролю за условиями труда (Autoridade para as Condições do Trabalhо, АСТ).

Cогласно ему, транспортная компания Transportes M. S. Nogueira, расположенная в муниципалитете Фамаликау, оштрафована на 45.900 евро за «моральное запугивание» (assédio moral) работника, который присоединился к забастовке.

 «Речь идет еще об одном приговоре за преследование работников, которые осуществляют свои трудовые права, в данном случае - право на забастовку», - говорится в заявлении Федерации профсоюзов транспорта и связи (FECTRANS).

Согласно решению суда, «компания дискриминировала работника, поскольку он боролся за свои права, вступил в ряды профсоюза и присоединился к забастовке в апреле 2015 года».

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