Португалия: праздничный наряд Кашкайша

Четверг, 25 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: праздничный наряд Кашкайша

Кашкайш будет праздновать Рождество, как обычно: с колесом обозрения, парадом по улицам и рождественской ярмаркой.

Рождество в Кашкайше пройдет по полной программе, со всеми привычными атрибутами: неизбежным колесом обозрения в бухте Кашкайша, парадом, цветочными улицами и традиционным рождественским рынком - и все это с 27 ноября 2021 года по 6 января 2022 года.

Организаторы решили сохранить модель 2020 года, чтобы избежать большого скопления людей,чтобы все были в безопасности. Рождество придет к порогу жителей через праздничный парад, который пройдет по всем приходам, с оленями и, конечно же, с Санта-Клаусом и его помощниками.

Дефиле запланировано на 27 ноября, и вы также можете следить за ним в прямом эфире на веб-сайте городского совета Кашкайша.

В субботу 27 ноября в 18:00 на Praça 5 de Outubro запланировано световое шоу - событие, которое вы действительно не должны пропустить.

Что касается рождественских ярмарок, то они будут проходить не только в Кашкайше, но и в Алкабидеше, и в Каркавелуше.

В этих местах вы найдете множество праздничных товаров, от изделий ручной работы до уличной еды, всегда в сопровождении множества развлечений, таких как детские карусели и традиционное колесо обозрения.

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